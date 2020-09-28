Полиция нашла подозреваемых в убийстве тигра Павлика в Приамурье

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Решается вопрос об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве «краснокнижного» тигра, сообщает УМВД по Амурской области.

По данным правоохранительных органов, охотники ранили Павлика ночью, а вернувшись утром, обнаружили в лесу животное и застрелили его.

По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружьё. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу — раненого тигра — и застрелили его, — говорится в сообщении УМВД.

Отдел дознания МО МВД России «Свободненский» возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 258 и ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная охота и незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).

Весной 2019 года Павлика вместе с его сестрой Еленой привезли в Амурскую область из Приморья, там тигрята проходили реабилитацию в специализированном центре в селе Алексеевка. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая выпустили на волю. Останки животного были обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка, писал NEWS.ru ранее.