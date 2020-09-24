Неизвестные убили краснокнижного тигра Павлика в Приамурье

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В Амурской области ищут убийц краснокнижного амурского тигра Павлика. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ — незаконная добыча животного, занесённого в Красную книгу РФ, — сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

По словам губернатора региона Василия Орлова, 8 сентября пропал GPS-сигнал с ошейника тигра, из-за чего на поиски хищника были направлены специалисты управления по охране животного мира. Труп животного был обнаружен 23 сентября в 4-х километрах от места последней локации.

Весной 2019 года Павлика вместе с его сестрой Еленой привезли в Амурскую область из Приморья, там тигрята проходили реабилитацию в специализированном центре в селе Алексеевка. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая выпустили на волю.

Ранее NEWS.ru писал, что краснокнижный амурский тигр погиб в Приморье в результате наезда автобуса. ДТП произошло в районе села Гоголевка в Красноармейском районе. Хищник, которому было около 4–5 месяцев, выбежал на дорогу, столкнулся с машиной и в шоковом состоянии ушёл обратно в лес, где потом умер.