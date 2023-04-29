Похожий на гранату предмет обнаружили на улице российского города Don Mash: похожий на гранату Ф-1 предмет нашли на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону на улице обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 без чеки, сообщил Telegram-канал Don Mash. На место происшествия выехали сапер и кинолог. Силовики оцепили дорогу в ближайший жилой комплекс «Красный Аксай».

По данным Don Mash, предполагаемую гранату нашли на улице Богданова. Специалистам предстоит проверить, может ли боеприпас представлять опасность, или это муляж.

Ранее в Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который пытался продать пять гранат РГД-5. СМИ писали, что перед продажей 30-летний мужчина выкрутил у снарядов запалы. Сотрудники полиции и ФСБ настигли злоумышленника неподалеку от городской гостиницы, где он назначил встречу потенциальному покупателю. Журналисты выяснили, что задержанный ранее был судим за торговлю запрещенными веществами.

25 апреля предмет, похожий на гранату, обнаружили у пассажира метро в Москве. Предполагаемый снаряд высветился во время досмотра багажа на станции «Лермонтовский проспект». После этого по требованию полиции один из вестибюлей станции был закрыт, территорию оцепили.

Неделю назад в Красноярском крае несколько муляжей гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33 нашли в бухгалтерии управления ЖКХ города Заозерного. Подозрительная находка попалась на глаза силовикам в ходе обысков по делу о сокрытии средств в особо крупном размере.