SHOT: в Красноярском крае в бухгалтерии Управления ЖКХ нашли гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в бухгалтерии Управления ЖКХ в городе Заозерном Красноярского края нашли несколько муляжей гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33. По данным канала, обыски проходили по делу о сокрытии средств в особо крупном размере, а бутафория попалась на глаза силовиков случайно.

На место были вызваны взрывотехники, позже подтвердившие, что предметы являются муляжами гранат и они не опасны.

В апреле в Москве прохожий обнаружил 20 гранат в мусорном контейнере у ТЦ «Парк Хаус». А в феврале в столице в одном из гаражей сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с оружием. В боксе хранились гранаты Ф-1, эластичная взрывчатка, реактивный гранатомет, светошумовая граната и несколько пистолетов.

В Росгвардии напоминали, что оружие вместе с боеприпасами можно хранить только в специальном сейфе по месту прописки. При этом представители ведомства могут проверить условия хранения оружия. Сделать это также может полиция, если владельца подозревают в преступлении. За отказ сотрудникам Росгвардии в проверке условий хранения оружия могут аннулировать лицензию.