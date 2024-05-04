«Погиб еще в 2007 году»: жена спецназовца Ульмана о его смерти в зоне СВО Семья бывшего капитана ГРУ Ульмана отрицает его гибель в зоне СВО

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана отрицает его участие в военной спецоперации и гибель на фронте, заявила «Коммерсанту» зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова. По ее словам, супруга военного утверждает, что он умер еще в 2007 году.

Она (жена Ульмана. — NEWS.ru) в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут, — сказала Коробенкова.

Замглавы «Женщин Бурятии» также добавила, что официальной информации о гибели Ульмана нет. По словам Коробенковой, военная прокуратура не располагает такими данными, поскольку звонила ей и ее сыну — офицеру спецназа ГРУ Анатолию Коробенкову, бывшему сослуживцу Ульмана, чтобы получить подтверждение гибели капитана.

Информацию о смерти Ульмана в зоне СВО сообщили в издании «Новая Бурятия». При каких обстоятельствах он погиб и когда он попал в зону военных действий, не уточняется.

Известно, что в 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве мирных жителей Чечни. Спецназовец и двое фигурантов из трех пропали до вынесения приговора.