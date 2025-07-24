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24 июля 2025 в 22:52

Подруга погибшей от дрона ВСУ в Сочи рассказала о смерти

Подруга погибшей сотрудницы РЖД в Сочи рассказала о ее последних часах жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подруга сотрудницы РЖД, погибшей в Сочи из-за падения дрона ВСУ, рассказала MK.RU о последних часах жизни женщины. Жертву атаки БПЛА звали Александрой.

Она была начальницей поезда. После завершения последнего рейса сочинской «Ласточки» Александра ехала домой вместе с коллегами — Екатериной, Михаилом, Романом и Ириной, так как все жили в одном направлении.

Около второго часа ночи машина тронулась с места, но через несколько минут на неё упал беспилотник. Пассажирка Екатерина, сидевшая спереди, скончалась на месте. Трое других коллег получили ранения различной степени тяжести — у Ирины повреждена рука, Михаил получил удар в живот, а Роман повредил ногу.

Александра получила тяжелое ранение. Медики эвакуировали ее с места происшествия, но в больницу она не доехала и скончалась в машине скорой помощи.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

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