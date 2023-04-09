Подросток пригрозил взорвать полицейских, пытающихся отобрать наркотики SHOT: в Люберцах подросток с 30 свертками наркотиков пригрозил кинуть в полицейских гранату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах 17-летний молодой человек грозился бросить гранату в полицейских после того, как они заподозрили его в хранении наркотиков, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, подростка удалось обезвредить. Полицейские обнаружили в его карманах около 30 свертков с запрещенными веществами. Юноше грозит уголовный срок.

По данным SHOT, задержание подростка произошло в деревне Марусино городского округа Люберцы. Рано утром он вышел из дома и пошел в сторону леса, постоянно оглядываясь по сторонам. Сотрудники полиции сочли его поведение подозрительным и решили проследить его маршрут. Как только он зашел в лесополосу, его окликнули и попросили остановиться. Он побежал вглубь леса, вскоре полицейские догнали его. Тогда он достал гранату и пригрозил взорвать ее, если от него не отстанут. Позднее выяснилось, что граната является муляжом.

По данным правоохранительных органов, молодой человек собирался прятать закладки в лесу. Все пакетики с неизвестным веществом были отправлены на экспертизу. Несовершеннолетний проживал вместе с безработной матерью. Сейчас принимается решение о применении мер в отношении подростка.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве избили подростков, перепутав их с закладчиками наркотиков. После этого у них стали вымогать деньги, угрожая подкинуть запрещенные вещества. МВД и Следственный комитет проводят проверку по данному факту.