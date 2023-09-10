Подросток из Петербурга угнал каршеринг и врезался в ограду на набережной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга угнал каршеринговый Hyundai, после чего попал на арендованном авто в аварию, сообщает телеканал «78». Подросток снес ограду на набережной канала Грибоедова. Информация о пострадавших не поступала.

Несовершеннолетний угнал автомобиль, пока водитель отлучился в магазин. Подростку хватило нескольких минут, чтобы превратить машину в груду металла. Он врезался в забор, после чего автомобиль отлетел в здание напротив. На опубликованных кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения. Информация о состоянии подростка неизвестна.

В Мытищинском городском округе Подмосковья тем временем 15-летний подросток разбился на электросамокате. По предварительной информации, он приехал в гости к друзьям, где и взял транспортное средство. Мальчик разогнался слишком сильно и, не справившись с управлением, влетел в дерево. Подросток скончался по дороге в больницу.

Также сообщалось о столкновении автобуса и автомобиля каршеринга на северо-востоке Москвы. В результате аварии пострадала женщина, она была госпитализирована. Водитель каршеринга, устроивший ДТП, скрылся с места происшествия.