Столкновение автомобиля каршеринга с автобусом в Москве попало на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео столкновения автобуса и автомобиля каршеринга на северо-востоке Москвы. На кадрах, опубликованных столичной прокуратурой в Telegram, водитель каршеринга пересек перекресток запрещающий сигнал светофора и врезался в автобус. В результате ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Прокуратура отметила, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и ведется розыск подозреваемого.

Ранее во Владимирской области на трассе М-7 водитель машины скорой помощи наехал на полицейского. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был доставлен в медучреждение. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность установлена. В настоящее время проводится проверка.

МВД отмечает, что водитель автомобиля ГАЗ не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Он продолжил движение и совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы. Полицейский получил травму ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Водитель скорой бросил машину в лесу и сбежал. Позднее стало известно, что кроме полицейского, пострадали еще шесть человек.