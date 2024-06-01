Подростки угнали отцовскую «Волгу» и разбились на ней насмерть Двое подростков погибли на угнанной отцовской «Волге» в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро подростков из Байкита Красноярского края угнали отцовскую «Волгу», сообщил Telegram-канал «112». Дети не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате ДТП двое подростков погибли на месте до приезда скорой помощи.

Уточняется, что всем участникам аварии от 13 до 14 лет. Двоих удалось спасти, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один отделался небольшими повреждениями.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд совершил столкновение с мопедом в Шатковском округе Нижегородской области. В результате происшествия погиб 17-летний подросток. Мальчик выехал на переезд «Поя-Шатки» перед стремительно приближающемся поездом. Водитель успел нажать на кнопку экстренного торможения, однако столкновения избежать не удалось.

Кроме того, сообщалось, как группа подростков арендовала коттедж в городе Пушкине под Санкт-Петербургом на выходные и полностью разгромила его. Владелец дома оценил причиненный ущерб в размере 1,5 млн рублей, он вызвал полицию. Как утверждает хозяин коттеджа, постройку снимали молодые люди 18–19 лет, которые при первом знакомстве показались ему вежливыми. Однако когда мужчина вернулся принимать дом, он был шокирован увиденным.