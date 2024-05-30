Подростки разгромили коттедж на 1,5 млн рублей Mash: в Пушкине подростки нанесли ущерб на 1,5 млн рублей в снятом коттедже

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Группа подростков арендовала коттедж в городе Пушкине под Санкт-Петербургом на выходные и полностью разгромила его, сообщает Telegram-канал Mash. Владелец дома оценил причиненный ущерб в 1,5 млн рублей, он вызвал полицию.

Как утверждает хозяин коттеджа, постройку снимали молодые люди 18–19 лет, которые при первом знакомстве показались ему вежливыми. Однако когда мужчина вернулся принимать дом, он был шокирован увиденным. Подростки выбили окна, сломали двери, повредили сантехнику, мебель, два телевизора, испортили пол, испачкали весь дом кровью, проткнули ножом бассейн, а на стенах оставили нецензурные надписи. Кроме того, гости украли два велосипеда, катану и шашки.

Примечательно, что подростки снимали происходящее на камеру. Владелец коттеджа предоставил полиции паспортные данные молодых людей.

Ранее СМИ сообщали, что эвакуированные из Белгорода подростки 13 и 14 лет разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены. Сотрудники базы отдыха пытались прекратить выходки детей, но безрезультатно. Несовершеннолетние разбросали мусор по комнатам, выбили двери, разбили раковины и выбросили из окон матрасы и стулья.