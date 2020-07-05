Подростка подозревают в убийстве 88-летнего пенсионера в Выборге

https://static.news.ru/photo/645cb68c-bed8-11ea-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: lenobl.sledcom.ru

Семнадцатилетнего подростка, подозреваемого в убийстве 88-летнего пенсионера, задержали в ночь на 5 июля 2020 года в городе Выборге (Ленинградская область), сообщили представители регионального СУ СК РФ. Юноша уже начал давать признательные показания. После гибели пожилого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Парня начали искать после обращения в правоохранительные органы его матери, заявившей об исчезновении сына. Во время оперативных действий нашли его куртку с паспортом и двумя телефонами. Одно из устройств принадлежало покойному, передаёт официальный сайт СУ СК РФ по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не первый раз. Следователи истребовали из органов полиции все материалы для проведения поисков. Версия следователей подтвердилась, — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранта задержали в порядке ст. 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого». Сейчас сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего. О гибели пожилого человека стало известно накануне — в СУ СК по Ленинградской области поступила информация о найденном после пожара в квартире по бульвару Кутузова в Выборге трупе 88-летнего мужчины. На его теле зафиксировали незначительные термические повреждения и множество колото-резаных ран.

Ранее NEWS.ru писал, что ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило об инциденте. Житель региона убил своего товарища во время драки.

Причиной конфликта стала супруга подозреваемого. Последний отстаивал её честь. Он нанёс несколько ударов своему другу вечером 27 февраля. Спустя несколько дней выяснилось, что они оказались смертельными.