Подмосковье откажется от цифровых пропусков с 23 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью.
Пропуска с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария, —
отметилВоробьёв.
Губернатор уточнил, что выданные в Подмосковье цифровые пропуска до 27 мая продолжат действовать в столице, но после жители пригородов должны будут получать разрешения на сайте мэрии Москвы.
Как писал NEWS.ru, столичные власти 21 мая объявили первый этап смягчения ограничений: начнёт работать каршеринг и центры государственных услуг. Пропускной режим сохранится на неопределённый срок.
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