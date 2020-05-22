Подмосковье откажется от цифровых пропусков с 23 мая

https://static.news.ru/photo/841dedda-9c44-11ea-b74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью.

Пропуска с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария, — отметил Воробьёв.

Губернатор уточнил, что выданные в Подмосковье цифровые пропуска до 27 мая продолжат действовать в столице, но после жители пригородов должны будут получать разрешения на сайте мэрии Москвы.

Как писал NEWS.ru, столичные власти 21 мая объявили первый этап смягчения ограничений: начнёт работать каршеринг и центры государственных услуг. Пропускной режим сохранится на неопределённый срок.