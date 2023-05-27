Под Ярославлем горит завод «Свобода»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославской области в городе Рыбинске горит кровля производственного здания мебельного завода «Свобода», передает ТАСС со ссылкой на МЧС. Площадь пожара составляет 1500 кв. м.

Сегодня вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Поселковая, д. 4. Горит кровля производственного здания на площади 1500 кв. м, — сообщили в управлении МЧС региона.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также в МЧС изданию «Коммерсант» сообщили, что при тушении огня была обрушена кровля на территории 3 кв. м. В ликвидации задействовано более 60 человек и 21 единица техники. По обновленным данным, площадь пожара выросла до 3000 кв. м.

25 мая в подмосковном Одинцово горел строительный рынок. Огнем оказалась охвачена площадь 500 кв. м.

В середине мая завод по производству дверей горел в городе Тольятти. Причиной пожара мог стать сбой в технологическом процессе. Огонь охватил 20 тысяч кв. м. Была проведена эвакуация 15 человек, никто не пострадал.