Пожар на заводе в Тольятти мог быть вызван сбоем в технологическом процессе МЧС: причиной пожара на заводе в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса

Фото: МЧС РФ

Сбой в технологическом процессе предположительно стал причиной пожара на производственном предприятии в Тольятти, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального управления МЧС Олега Бойко. Огонь охватил 20 тысяч квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара — сбой в технологическом процессе, — отметил Бойко.

Ранее в МЧС пояснили, что в 22:22 по местному времени (21:22 по московскому времени) в субботу было получено сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3. Была проведена эвакуация 15 человек, никто не пострадал.

Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. На площади пять тысяч квадратных метров обрушилась кровля. В тушении пожара участвовали два пожарных поезда. В 03:46 в воскресенье (02:46 по московскому времени) пожар был локализован на площади 20 тысяч квадратных метров.