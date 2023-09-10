Под Вологдой разбился частный вертолет «Интерфакс»: вертолет Robinson упал в озеро Воже под Вологдой

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Robinson R44

Под Вологдой разбился частный вертолет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. По предварительной информации, в нем находились три человека, один из них пропал без вести, двое были госпитализированы.

В 17:55 сегодня поступило сообщение о падении вертолета марки Robinsson. На борту находились три человека, двое пострадали. Третьего ищут, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», предварительной причиной крушения вертолета стало то, что он очень низко летал над водой. Канал добавляет, что среди пострадавших есть бывший депутат и предприниматель из Архангельской области Сергей Щелок. На озере Воже у него есть площадка для вертолета и рыбацкий домик, пишет «112». Личности пропавшего без вести и второго пострадавшего устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

27 июля в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа». Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур.

Изначально в МЧС заявили, что шестеро погибли, а остальные получили травмы. Позднее выяснилось, что в результате крушения четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.