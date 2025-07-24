Под Ростовом на площади 1300 «квадратов» вспыхнул торговый центр Пожар начался в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области

Торговый центр загорелся на улице Ленина в городе Новошахтинск Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, пламя охватило 1,3 тысячи квадратных метров здания. На место ЧП оперативно выехали пожарные расчеты.

Отмечается, что на момент пожара посетителей внутри ТЦ не было, поэтому, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации возгорания привлекли 84 специалиста и 29 единиц техники.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Мытной улице в Москве. Он охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Огнеборцы спасли двух человек, один местный житель погиб, еще 10 человек пострадали. Трагедия могла произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов. По информации некоторых источников, в одной из квартир жили курьеры.

До этого четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире в Великих Луках на площади Юбилейной. Как уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, один из местных жителей госпитализирован.