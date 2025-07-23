Раскрыта возможная причина смертельного пожара в жилом доме на юге Москвы Квартира на Мытной улице в Москве могла загореться из-за зарядки самокатов

Смертельный пожар в квартире на Мытной улице в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов, сообщает РЕН ТВ. По информации источника телеканала, в квартире жили курьеры.

На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что в одной из комнат квартиры стоят двухъярусные кровати. Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств пожара. Отмечается, что точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что пожар, вспыхнувший в многоэтажном доме на Мытной улице, охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Огнеборцы спасли двух человек, один местный житель погиб. Еще 10 человек пострадали. По данным МЧС, возгорание полностью ликвидировано.

До этого локальный режим ЧС ввели после взрыва бытового газа в жилом доме в Новороссийске. Глава населенного пункта Андрей Кравченко пообещал предоставить жильцам гостиницу и оказать финансовую и материальную помощь. В результате происшествия погиб пожилой мужчина 1929 года рождения.