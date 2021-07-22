Под Анапой кроссовер на тротуаре сбил шесть человек

Под Анапой шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате того, что кроссовер Toyota RAV4 выехал на тротуар. Предположительно, водитель заснул за рулём, говорится в сообщении прокуратуры региона.

В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек: три взрослых и три ребёнка. Предварительная причина — водитель кроссовера заснул за рулём, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что четыре человека, включая двух детей, — приезжие из Владимирской области. Ещё два человека, включая одного ребёнка, — из Саратова. Все они живы, но госпитализированы из-за различных травм.

За рулём Toyota сидел 66-летний местный житель Александр А. Сразу после аварии он рассказал полицейским, что ему стало плохо за рулём, — версию, что он уснул, мужчина опроверг.

Ранее сообщалось, что ГИБДД России планирует добиться снижения смертности в ДТП до четырёх погибших на 100 тысяч человек к 2030 году.