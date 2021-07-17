ГИБДД запланировала снизить смертность на дорогах к 2030 году

ГИБДД России планирует добиться снижения смертности в ДТП до четырёх погибших на 100 тысяч человек к 2030 году. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой в журнале «Полиция России».

В 2020 году удалось снизить количество погибших на дорогах до 10,9 на 100 тысяч населения. Иначе говоря, это 900 спасённых жизней.

Так, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 году разработан и принят ряд законодательных инициатив, в том числе по допуску граждан к управлению транспортными средствами, внесены изменения в правила учёта дорожно-транспортных происшествий, — сообщил Горовой.

Также ГИБДД разработала нововведения для реформы техосмотра, чтобы усилить контроль за выдачей электронных диагностических карт. Это сделано по причине роста ДТП, связанных с техническими неисправностями транспорта. Помимо этого, на заседании проектного комитета по национальному проекту утвердили специальную методику определения мест размещения систем фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации предложил ужесточить некоторые правила техосмотра.