Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке во Владикавказе Пилотов самолета «Победа» пытались ослепить лазером при посадке во Владикавказе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пилотов самолета авиакомпании «Победа», следующего из московского аэропорта Внуково во Владикавказ, пытались ослепить лазером при посадке, передает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 26 апреля.

Зеленый лазерный луч попал в кабину экипажа с левого борта неподалеку от населенного пункта Зильга, высота полета составляла 500 метров. Посадка прошла в штатном режиме, аварии удалось избежать.

Ранее самолет российской авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия, означающий, что на борту происходит нештатная ситуация, которая может угрожать безопасности пассажиров и экипажа. Он был зафиксирован за семь минут до прибытия в пункт назначения. Борт благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

До этого появилась информация, что в столичном аэропорту Внуково готовится к аварийной посадке следующий из Санкт-Петербурга самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия». Утверждалось, что при попытке приземлиться у лайнера вышла только передняя стойка шасси, из-за чего он делал круги над аэропортом.

Тем временем самолет Airbus, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку. При приземлении самолет встретили экстренные службы.