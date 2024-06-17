Петербурженка попала в реанимацию после солнечных ванн на Финском заливе Петербурженка попала в реанимацию с сильными ожогами после солнечных ванн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после солнечных ванн на Финском заливе, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, пострадавшую с 60% ожогов тела привезли в больницу подруги, за жизнь девушки борются врачи НИИ Джанелидзе.

Как стало известно каналу, 23-летняя жительница Кировского района весь день провела под солнцем на пляже. В итоге медики выявили у нее повреждения кожи ультрафиолетом первой и второй степеней. Отмечается, что пациентка не подлежит опросу, в больницу ее привезли в полуобморочном состоянии.

Ранее в Петербурге девушка была госпитализирована и попала в реанимацию с ожогами 80% тела после того, как долго находилась на солнце. 21-летняя студентка Университета гражданской авиации отдыхала под прямыми лучами солнца в парке возле общежития около 16:00 в Авиагородке. В результате через некоторое время россиянке стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Девушку доставили в ожоговую реанимацию.

Дерматовенеролог Марина Савкина ранее посоветовала находиться на солнце до 11 утра и после 15 часов дня. По мнению врача, при злоупотреблении солнечными ваннами можно столкнуться с раком кожи.