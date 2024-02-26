Петербуржец устроил поджог, выпал из окна и оставил в квартире тело женщины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербуржец поджег собственную квартиру, выпал из окна и разбился насмерть, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». В полете мужчина едва не задел своих соседей. При этом дома у него обнаружили тело женщины. Обстоятельства трагедии выясняются.

Инцидент произошел этим утром на Малой Балканской улице в районе Купчино. По предварительным данным, мужчина намеренно устроил пожар в собственной квартире. После этого он вышел на лестничную площадку и выпал из окна, задев козырек в подъезде.

Спасатели быстро потушили пожар — огонь распространился на один квадратный метр. На месте происшествия они обнаружили тело женщины. Кем она приходится мужчине и при каких обстоятельствах умерла, не уточняется.

Тем временем в Краснодаре ищут мужчину, избившего сожительницу и их общую четырехлетнюю дочку. Соседи пары рассказали NEWS.ru, что мужчина периодически поднимал руку на свою гражданскую супругу, после чего она уходила, но возвращалась. До этого в Сети появились кадры, на которых житель города бьет женщину с ребенком в подъезде.

До этого стало известно, что мужчина пытался зарубить топором соседа в Новом Девяткино в Ленинградской области. В ходе конфликта 29-летний житель нанес удар, пострадавший выжил.