Петербуржец обрел новое сердце после сложной операции

В Санкт-Петербурге успешно провели трансплантацию сердца, сообщило издание Neva.Today. Новый орган получил 50-летний местный житель.

Сложная операция продлилась около шести часов. Ее под руководством кардиохирурга Геннадия Хубулавы провели в Мариинской больнице.

Сердце трансплантировали мужчине, который был включен в соответствующий лист ожидания в феврале этого года. Незадолго до этого, в конце апреля, в городской больнице провели аналогичную трансплантацию. До этого подобные операции в Санкт-Петербурге выполняли лишь в федеральных медицинских учреждениях.

Ранее в Иркутске хирурги спасли девятилетнюю девочку с редким заболеванием — многокамерной кистой селезенки. Ребенка привезли на лечение из Хабаровска.