SHOT: пенсионер по фамилии Лопух отдал мошенникам около 800 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из Истры по фамилии Лопух поддался на уловку мошенников и передал им около 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленники вошли в доверие к мужчине, представляясь сотрудниками силовых структур.

85-летний пенсионер получил звонки от людей, которые представлялись то сотрудниками МВД, то работниками ФСБ и Следственного комитета. Они пригрозили мужчине арестом его банковских счетов из-за действий мошенников. Тот испугался, что все накопления на сумму порядка 800 тысяч рублей будут украдены, и выслушал предложения злоумышленников по «сохранению» денег.

Преступники сказали пенсионеру о необходимости перевести все деньги на другой лицевой счет, а потом обналичить их. После этого мошенники заявили, что мужчине нужно встретиться с курьером, назвать кодовое слово «любовь» и передать наличные.

Пенсионер снял деньги и передал их молодому темноволосому парню в сером пиджаке. После этого, как ему сказали мошенники, мужчине должна была прийти СМС с оповещением о том, что его деньги поступили на новый счет, однако этого не случилось.

После произошедшего пенсионер обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники обманывали пожилых людей. Полиция выявила, что злоумышленники «мухлевали» с газовым и электрическим оборудованием. По данным следствия, мошенники представлялись сотрудниками коммунальных служб и убеждали жителей Северной столицы старше 65 лет приобретать и устанавливать оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную. Таким образом злоумышленники получали значительную прибыль, на самом деле обманывая пенсионеров. Впрочем, их уже удалось задержать.

Мошенники реализовывали схему под прикрытием легального бизнеса. При обыске правоохранители обнаружили на их компьютерах музыкальные композиции, раскрывающие суть преступной схемы.