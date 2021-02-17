Мошенники обманули пенсионеров и записали об этом рэп

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В Санкт-Петербурге мошенники обманывали пожилых людей. Полиция выявила, что злоумышленники «мухлевали» с газовым и электрическим оборудованием.

По данным следствия, мошенники представлялись сотрудниками коммунальных служб и убеждали жителей Северной столицы старше 65 лет приобретать и устанавливать оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную. Таким образом злоумышленники получали значительную прибыль, на самом деле обманывая пенсионеров. Впрочем, их уже удалось задержать.

Следствием установлена причастность задержанных к двадцати восьми эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенники реализовывали схему под прикрытием легального бизнеса. При обыске правоохранители обнаружили на их компьютерах музыкальные композиции, раскрывающие суть преступной схемы.

Полицейские обнаружили несколько аудиозаписей с композициями в стиле рэп. В этих музыкальных треках излагается схема противоправной деятельности фигурантов, — говорится на сайте МВД Медиа.

Ранее NEWS.ru писал, что продажа квартиры по подложным документам и проведение сделок с привлечением недееспособных лиц являются самыми распространёнными видами мошенничества в сфере недвижимости. Об этом заявили юристы.

Эксперты предупреждают о том, что не следует покупать квартиры по копиям документов, даже нотариально заверенных. Кроме того, в оригинальных документах не должно быть никаких помарок и исправлений. Если же квартира продаётся по доверенности, следует потребовать присутствия на сделке собственника помещения.