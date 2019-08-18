https://static.news.ru/photo/4d0731e2-c1e0-11e9-9149-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Патрушев Фото: duma.gov.ru

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев посетил Брянскую область и открыл там новый тепличный комбинат «Журиничи». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоимость проекта составила 1,94 млрд рублей. При выходе на полную проектную мощность в год комплекс может выращивать 4897,2 тонны овощей. Строительство комплекса велось на площади 7,2 га в посёлке Журиничи, говорится на сайте правительства Брянской области .

Мощность комплекса достаточно серьёзная для Брянской области, на 76% увеличится выпуск овощей закрытого грунта, — заявил Патрушев.

По его словам, на территории комплекса будет производиться 11 тысяч тонн овощей «не только для жителей Брянской области, но и близлежащих регионов».

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, тепличный комплекс даст 150 новых рабочих мест.

Гендиректор управляющей компании «Технологии Тепличного Роста» Сергей Рукин добавил, что это четвёртый проект холдинга.

Как писал News.ru, Министерство сельского хозяйства ожидает резкого роста урожая в российских теплицах. Он способен обеспечить новый рекорд в 1,4 млн тонн, превысив показатель 2018 года на 40%.