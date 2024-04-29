Озвучены итоги опознания убитых при нападении на полицейских в Карачаевске СК: убитые в Карачаевске уже нападали на полицейских неделей ранее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате нападения на полицейских в Карачаевске были ликвидированы пять человек, сообщили в СУ СК России по республике. Все они опознаны как предполагаемые участники нападения, совершенного неделю назад. В СК уточнили, что в инциденте, произошедшем 28 апреля, погибли два сотрудника полиции, еще четверо госпитализированы.

В результате боестолкновения все фигуранты ликвидированы. Двое сотрудников полиции погибли на месте, четверо госпитализированы в медицинское учреждение. Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. С места нападения вывезено несколько единиц оружия, произведен их осмотр. Также изъяты самодельные взрывные устройства.

В МВД ранее сообщали, что преступники бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматического оружия. Полицейские открыли ответную стрельбу.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что наряд из трех правоохранителей обстреляли в Карачаево-Черкесии 22 апреля. По его данным, в республике после случившегося был введен план «Сирена». В публикации говорится, что инцидент произошел поздно вечером около Нижнего рынка.