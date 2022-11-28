«Осторожно, новости»: на Урале задержали укравшего патроны мобилизованного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Екатеринбурге полиция задержала 39-летнего мобилизованного, укравшего из воинской части патроны для огнестрельного оружия. По сведениям канала, боеприпасы он похитил после того, как его отправили домой. Министерство обороны России эту информацию не подтверждает.

Как пишет «Осторожно, новости», мужчину задержали несколько дней назад на железнодорожном вокзале. По данным канала, в ходе досмотра у него нашли патроны для автомата Калашникова и винтовок.

«Осторожно, новости» отмечает, что мужчина был мобилизован в октябре и около месяца находился в палаточном лагере в Челябинской области, где проходил подготовку. Канал сообщает, что после этого мобилизованного отправили домой, но причину, по которой было принято такое решение, не называет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Мелитополе полиция задержала 12 мобилизованных, устроивших перестрелку в местном кафе. По данным канала, один из участников конфликта получил ранение. В Минобороны эту информацию не подтвердили.