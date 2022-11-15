Baza: в Мелитополе 12 мобилизованных устроили перестрелку в кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Мелитополе 12 пьяных мобилизованных устроили перестрелку в местном кафе. По информации канала, один из участников конфликта получил огнестрельное ранение в плечо. Министерство обороны России эту информацию не подтверждает.

Baza сообщает, что инцидент произошел 11 ноября в кафе «Джокер» в Мелитополе, между военнослужащими возникла словесная перепалка, которая перетекла в стрельбу. По информации канала, сотрудники военной полиции задержали в заведении 12 человек: семеро рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант. Baza уточняет, что их отправили в комнату для временно задержанных.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Электростали произошла перестрелка в кафе «Тройка» во время вечеринки по случаю обрезания ребенка. Конфликт начался с драки троих мужчин. Позже они вышли поговорить с глазу на глаз, после чего один из них достал травматический пистолет и начал стрелять. На мероприятии присутствовали 80 гостей. Стрелок ранил 48-летнего Валеха и 51-летнего Темира Магамедовых. После этого нападавший скрылся.

Выяснилось, что ранеными оказались хозяин заведения и его брат. Они отказались от дачи показаний против стрелка. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.