«Ощущения ЧС нет»: местный житель рассказал о ситуации в Симферополе Житель Симферополя заявил, что после шторма в городе продолжается обычная жизнь

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Ситуация в Симферополе после шторма лучше, чем в прибрежных частях Крыма, заявил в беседе с NEWS.ru местный житель и журналист Сергей Козловский. По его словам, некоторые дома с воскресенья, 26 ноября, остаются без света, но в целом в городе продолжается обычная жизнь.

Тут, конечно, нет таких масштабных аварий, как в прибрежных городах и поселках. Вчера к вечеру поднялся сильный ветер и пошел снег. В районе Свобода часть домов обесточена, сломанные ветром ветки деревьев оборвали провода, и со вчерашнего вечера эта авария так и не устранена, — рассказал Козловский.

Журналист уточнил, что сейчас в городе идет снег, но температура воздуха выше нуля. По его словам, в городе «ощущения чрезвычайной ситуации нет». В целом Симферополь — за исключением госучреждений, у которых выходной, — продолжает жить в обычном режиме, подытожил собеседник NEWS.ru.

26 и 27 ноября в Крыму и Краснодарском крае прошел шторм. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, он стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. В некоторых районах Крыма ввели режим ЧС.

По последним данным, в результате разгула стихии под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. В Симферополе и Евпатории пострадали по меньшей мере шесть человек. В аквариуме-музее в Севастополе погибли 500 редких рыб.