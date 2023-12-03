Опубликованы снятые бойцами ВСУ кадры разрушенного завода в Авдеевке «РВ» опубликовал снятые ВСУ кадры разрушений Авдеевского коксохимического завода

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Авдеевский коксохимический завод

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры разрушенного Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). По информации канала, видео записали военнослужащие ВСУ.

На записи видно, что строения на территории предприятия получили значительные повреждения. Некоторые здания разрушены полностью.

Ранее украинские солдаты и военный врач ВСУ рассказали немецкой телерадиокомпании ZDF о тяжелой обстановке в районе Авдеевки. По словам военнослужащего с позывным Никола, у бойцов ВСУ уже нет сил продолжать сопротивление. Их постоянно атакуют, они понесли большие потери. Никола сообщил, что по украинским войскам наносят удары с применением беспилотников и артиллерии.

1 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал со ссылкой на украинских военных аналитиков, что российские войска взяли под контроль половину населенного пункта Степовое в районе Авдеевки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал RT также опубликовал видео артиллерийского удара по патрулю ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском. Украинских военных атаковали с помощью высокоточного управляемого снаряда «Краснополь».