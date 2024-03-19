Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» Вооруженных сил России уничтожили минометные расчеты украинской армии, расположенные в приграничном районе Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ. Согласно данным ведомства, огонь вели с закрытых позиций.
Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад», ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области, — говорится в сообщении.
Минометные расчеты ВСУ были уничтожены у населенного пункта Нехотеевка. Огонь по целям корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Минобороны России сообщило о попытке украинских войск атаковать Белгородскую область беспилотником самолетного типа. Вражеский дрон был сбит в небе над регионом дежурными средствами противовоздушной обороны.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о перехвате беспилотника самолетного типа над Воронежем. По его словам, в городе сработала система радиоэлектронной борьбы.