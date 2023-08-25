Опубликованы кадры со взрывом немецкого танка ВСУ в районе Пологов

Фото: МО РФ

Российские военные артиллеристы уничтожили три немецких танка ВСУ вблизи населенного пункта Пологи Запорожской области, в Сети появились кадры с моментом взрыва одного из них. Как заявил в Telegram военкор Алексей Живов, танк стоял на мине, и он был уничтожен при помощи двух выстрелов калибром 152 мм. Два других танка были также подбиты артиллерией.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что села Работино Запорожской области сейчас в буквальном смысле «больше не существует». По его словам, населенный пункт оказался полностью разрушен, сейчас в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ начали активное наступление на Работино. Украинские войска используют беспилотники и штурмовые отряды на Запорожском направлении. По мнению Рогозина, повышение активности войск было связано с Днем независимости Украины. Несмотря на натиск противника, российские войска успешно отражают атаки.