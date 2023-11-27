Опубликованы кадры из Севастополя после мощного шторма Шторм разрушил набережную, парк и дельфинарий в Севастополе

Фото: vk.com/sevgovru

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео последствий мощного шторма, обрушившегося на Черноморский регион 26 и 27 ноября. На кадрах видны поврежденные набережная, парк и дельфинарий в центре. Каких-либо оценок ущерба пока нет.

Ранее сообщалось, что морские волны, обрушившиеся на крышу Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в Севастополе, снесли вентиляционное оборудование, разрушили конструкцию и начали затапливать зал. Это стало причиной гибели сотни редких пресноводных тропических животных четырех континентов. А те немногие, что уцелели, навряд ли выживут.

В комментарии NEWS.ru местный житель и журналист Сергей Козловский рассказал, что ситуация в Симферополе после шторма лучше, чем в прибрежных частях Крыма. По его словам, некоторые дома с воскресенья, 26 ноября, остаются без света, но в целом в городе продолжается обычная жизнь.

Шторм обрушился на Крым и Краснодарский край 26 и 27 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что он стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.