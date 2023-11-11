Опубликовано видео эвакуации жильцов из горящего дома в Амурской области В Благовещенске загорелся подвал многоквартирного дома

Фото: МЧС РФ

В городе Благовещенске Амурской области горел подвал жилого многоэтажного дома, передает пресс-служба МЧС России. Восемь человек эвакуировали из задымленного здания, еще шестеро выбрались самостоятельно.

Пожарные МЧС России эвакуируют жильцов из задымленного подъезда: спасено восемь человек, еще шесть эвакуировались самостоятельно. В тушении задействованы 21 специалист и шесть единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, — сообщили в МЧС.

Пожар был потушен, продолжается проливка территории для предупреждения повторного возгорания. Территория возгорания составила 10 кв. м.

Ранее сообщалось, что 11 ноября произошел пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место событий спасатели МЧС ликвидировали пожар за полтора часа.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.