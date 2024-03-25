Опубликован обновленный список погибших при теракте в «Крокусе» «112» опубликовал обновленный список погибших в «Крокусе» из 75 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

Telegram-канал «112» опубликовал список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В нем перечисляются 75 человек, личность которых удалось установить. Уточняется, что в публикуемых данных могут быть неточности.

Согласно последним данным, опубликованным Telegram-каналом Baza, в результате трагедии в Подмосковье погибли 144 человека, 97 пострадавших находятся в больницах. Канал добавил, что при разборе завалов ночью 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел. Следственный комитет сообщал 24 марта, что в результате теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. На тот момент было известно об опознании 62 тел.

В результате теракта также погибли граждане иностранных государств. Так, об этом сообщали в Белоруссии и Армении. По данным Минска, погибла женщина 46 лет, еще один белорус пострадал. Он работал охранником в «Крокусе» и получил пулевые ранения во время нападения. Пострадавший находится в Боткинской больнице Москвы.

Глава ДНР Денис Пушилин при этом сообщал, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» находилась семейная пара из Харцызска. По его словам, женщину все еще ищут, а ее супруг находится в тяжелом состоянии.