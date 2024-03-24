Жительница ДНР пропала при теракте в «Крокусе» Пушилин: женщина из Харцызска пропала при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» находилась семейная пара из Харцызска, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, женщину все еще ищут, а ее супруг находится в тяжелом состоянии.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску, — написал Пушилин.

Следственный комитет России ранее сообщил, что на месте теракта в «Крокусе» обнаружены тела 137 погибших, в том числе троих детей. Опознание тел продолжается, уже идентифицированы 62 человека, по данным СК.

Опознание погибших началось 24 марта в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, рассказали в департаменте здравоохранения столицы. Процедура проходит круглосуточно, родственников приглашают заранее. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.

Минздрав Подмосковья сообщил, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 182 человек. По информации ведомства, в больницах находится 101 пациент, в том числе девять — в подмосковных. Уже были выписаны 20 человек, еще 61 проходит лечение амбулаторно.