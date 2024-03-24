В Москве началось опознание тел погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: t.me/mchs_official

В Москве началась процедура опознания тел погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель, отметили в ведомстве.

Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК, — сообщили в депздраве.

Родственникам на месте помогают оформить все необходимые документы. Процедура опознания проходит круглосуточно. Также организована работа психологической поддержки, сообщили в департаменте.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что после теракта в «Крокусе» в столичных больницах остаются 92 пациента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 человек — в тяжелом, среди них двое детей. По ее словам, пациентов с положительной динамикой переводят из реанимации в профильные отделения.

Согласно последним данным МЧС, в результате теракта погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Среди жертв атаки в том числе трое детей.

24 марта объявлен в России днем общенационального траура. В Красногорске люди выстроились в очередь у стихийного мемориала рядом с концертной площадкой, туда приносят цветы и детские игрушки.