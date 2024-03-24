Люди рассказали, как забрали вещи и машины из «Крокуса» после теракта Потерпевших опрашивали перед возвращением вещей и автомобилей из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия пожара в «Крокус сити холле» в Красногорске

Потерпевшие, пришедшие в «Крокус Сити Холл» забрать свои вещи и автомобили после теракта, рассказали РИА Новости, что перед выдачей имущества каждого по очереди опрашивали. Один из молодых людей сообщил, что узнал о теракте буквально на месте, когда пришел забирать автомобиль.

Да, я пришел за машиной. Я не был здесь в момент нападения — были пробки, пересел на метро, машину оставил тут за час до нападения. Поехал на метро на встречу, — поделился мужчина.

Еще одна женщина, которая пришла за своими вещами, сообщила, что стала свидетельницей нападения террористов. По ее словам, все началось довольно быстро, когда они только вошли в зал и заняли места. Когда началась стрельба, они легли между рядами и выбирались ползком. Женщина призналась, что была очень большая давка.

Потерпевшая отметила, что не видела самих нападавших, только слышала звуки выстрелов. Она утверждает, что охранники «Крокуса» хорошо координировали эвакуацию людей и помогали им покинуть здание.

Вечером 24 марта в рамках акции памяти на здании «Крокус Сити Холла» показали проекцию «Летят журавли» под песню советского певца Муслима Магомаева, чьим именем названа концертная площадка. К акции присоединились ряд регионов, в том числе проекцию показали в Пскове, Самаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Липецке.