Регионы присоединились к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Проекция «Летят журавли» на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта

Регионы России присоединились к акции памяти жертв теракта 22 марта. Псков, Самара, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Липецк, а также другие города запустили проекцию «Летят журавли» в различных общественных местах. Старт акции памяти был дан в подмосковном «Крокус Сити Холле», где и случилась трагедия.

Акция «Летят журавли» названа в честь песни Муслима Магомаева. Его имя также носит концертный зал.

Так, в Ставрополе проекция появилась на экранах на улицах — на площади Ленина и в Парке Победы. Глава города Иван Ульянченко написал в Telegram-канале, что ужасная трагедия сплотила российский народ, который не дрогнул перед лицом беды.

Белые журавли также появились на медиафасаде «Ростов Арены», на самарской телебашне, на уличных экранах Пскова. На Плотинке в Екатеринбурге уральцы в память о погибших выложили из свечей надпись «Екатеринбург скорбит». В акции участвовали сотни человек.

К общероссийской акции присоединилась и Карачаево-Черкессия. В Минприроды республики призвали граждан рисовать и складывать бумажных птиц, публикуя их в соцсетях. Губернатор Вологодской области также написал в Telegram-канале, что проекции с летящими в небо журавлями появились на больших экранах Вологды и Череповца в 19:55 по московскому времени.

Не остались в стороне и новые регионы России. Память погибших почтили в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных областях. Глава региона Евгений Балицкий написал в Telegram-канале, что в области зажгли тысячи свечей.

По последним данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек. В Москве началась процедура опознания тел погибших. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.