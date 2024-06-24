Оперслужбы не могут связаться с шестью оставшимися в горящем здании НИИ Оперслужбы не могут связаться с шестью оставшимися в горящем здании во Фрязино

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В горящем здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино Московской области остаются по крайней мере шесть человек. По данным оперативных служб, связь с ними отсутствует, передает ТАСС.

В настоящее время с шестью заблокированными пожаром нет никакой связи, — сообщили оперслужбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели двух человек при пожаре во Фрязино. Спасатели продолжают тушить огонь на территории института, площадь возгорания увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи. Тушением огня занимаются свыше 100 специалистов ведомства, задействовано 40 единиц техники.

По информации СМИ, двое погибших выпали из окон на седьмом этаже здания. Утверждалось, что один из мужчин выпрыгнул, пытаясь спастись, тогда как второй сильно пострадал при пожаре. Судя по кадрам, он не прыгал из окна, а выпал.

До этого сообщалось, что Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в девятиэтажном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино. Отмечалось, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.