Оператор котельной в Борзе лишился ног, ремонтируя дробилку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор котельной лишился обеих ног в результате несчастного случая в городе Борзе Забайкальского края, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Предварительно, конечности 30-летнего рабочего отсекли металлические детали конвейера, когда тот запустил транспортерную ленту.

По данным издания «Чита.ру», мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Борзинскую ЦРБ. В результате происшествия, которое случилось 1 января примерно в 07:00, частично остановлена работа котельной. Из трех котлов функционирует только один.

В ноябре рабочий из подмосковных Мытищ поскользнулся и упал в дробильную машину, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Это произошло на территории коммерческого предприятия при проведении производственных работ. Прокуратура после инцидента организовала на производстве проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

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