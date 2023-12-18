В Петербурге рабочего насмерть засыпало землей в траншее «Фонтанка»: в Петербурге cпециалиста компании по газификации раздавило грунтом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге специалиста компании по газификации объектов насмерть засыпало землей в Невском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка». По информации издания, рабочие проводили изоляцию трубы в траншее.

«Фонтанка» сообщает, что трагедия произошла накануне, 17 декабря, на улице Подвойского, на 55-летнего мужчину обрушился пласт грунта и придавил его к трубе, он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

До этого три человека погибли при строительных работах в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла из-за обрушения грунта, люди, находящиеся в траншее, были заживо погребены. Еще один человек погиб в результате обрушения кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Во время инцидента в шахте находились 83 человека.

В сентябре в городе Пыть-Яхе восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, в результате происшествия ребенок получил сильные ожоги ног. Полость с кипятком появилась в результате коммунальной аварии. СК инициировал проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики.