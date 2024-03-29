Операция «Нелегал» идет в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На улицах Санкт-Петербурга заметили скопления полицейских и сотрудников ОМОНа, которые проводят операцию «Нелегал» и ищут иностранцев, не имеющих права находиться в РФ, сообщает «Фонтанка». На площади Льва Толстого сотрудники ГИБДД и ОМОНа досматривают машины с бородатыми молодыми людьми. Также жители города рассказали об усиленном досмотре машин на Пулковском и Таллинском шоссе, у Соборной мечети на Кронверкском проспекте.

Куча полиции, ОМОН, СОБР и прочие, собираются пробки, — рассказал очевидец.

Журналист видел несколько остановленных машин на Мурманском шоссе. По данным СМИ, массовых задержаний и депортации мигрантов нет. При этом адвокат «Первого отдела», который защищает иностранцев, заявил о депортации более чем 64 человек только из Выборгского района. По его словам, вылетело два полных самолета. Адвокат говорит, что к центрам временного содержания иностранных граждан не подойти, вокруг много спецтехники и автобусов

Ранее начальник столичного главка МВД Олег Баранов заявил, что не понимает, откуда берутся разговоры об увеличении числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве. По его словам, за год они совершили в городе на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее.