В полиции Москвы «не понимают» разговоров о росте преступности мигрантов Глава МВД Москвы заявил о снижении числа преступлений среди мигрантов за год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник столичного главка МВД Олег Баранов заявил, что не понимает, откуда берутся разговоры об увеличении числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его словам, за год иностранные граждане совершили в городе на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее.

Я не понимаю, откуда идет постоянно разговор об увеличении [числа преступлений, совершенных] иностранными гражданами в городе Москве, — заявил Баранов.

По его словам, за год мигранты совершили на 5,1% меньше преступлений, чем годом ранее. Число выявленных административных правонарушений возросло на 3,8%. Баранов признал, что проблема есть «в отдельных местах и районах Москвы», полиция ее изучает и принимает профилактические меры.

Министерство труда и социальной защиты РФ ранее предложило ограничить двумя годами сроки трудовых договоров с мигрантами, которые в настоящий момент можно заключить бессрочно. Если инициативу примут, работодатель станет заключать с иностранным гражданином договор «в порядке целевого организованного набора» и при наличии разрешения на работу. При преждевременном расторжении договора мигрант будет обязан покинуть территорию РФ в течение 30 дней.