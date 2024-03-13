Опасность атаки беспилотников объявлена в регионе России Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Курской области объявило опасность атаки беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Глава области призвал местных жителей сохранять бдительность.

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! — написал Старовойт.

Глава Курской области добавил, что в регионе приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны. По словам Старовойта, это необходимо для оперативного отражения возможных атак.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что украинские военные ведут огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области на протяжении всего дня. По его словам, в населенном пункте повреждены хозпостройка и магазин. Глава региона пообещал всем собственникам помощь в восстановлении поврежденного имущества.

До этого в Белгородской области повторно объявили ракетную опасность. Жителей региона призывали оставаться в помещениях, а также не подходить близко к окнам.

Также ранее в Белгороде администрация отказалась от проведения массовых мероприятий на Масленицу. Власти объяснили это решение оперативной обстановкой в регионе.