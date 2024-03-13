В Белгородской области вновь объявили ракетную опасность Мэрия Белгорода снова объявила о ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщила пресс-служба мэрии. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Тревога также объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. <...> Внимание! Шебекинский ГО, Грайворонский ГО. Ракетная опасность, — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил, что подъезды домов в Белгороде, где установлены автоматические контроллеры для открывания домофонов при обстрелах, обозначили большими специальными наклейками, чтобы каждый житель города мог заметить их издалека. Градоначальник также подчеркнул, что время срабатывания системы в случае ракетной угрозы составляет 3–5 секунд.

По словам мэра, все устройства были подключены к системе Единой дежурно-диспетчерской службы. Это значит, что двери одновременно откроются за считаные секунды в случае срабатывания ракетной опасности. При отмене угрозы они будут закрыты. По словам Демидова, в скором времени в городе будет установлено еще две тысячи подобных контроллеров.