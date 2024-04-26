«Она была беременна»: раскрыты детали жуткого убийства женщины в Башкирии Очевидец рассказала, что убитая в Башкирии женщина была беременна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница башкирского города Салавата, которую до смерти избил знакомый, была беременна, заявила в беседе с NEWS.ru очевидец преступления. По словам женщины, мужчина бил девушку по животу и другим частям тела. Убийство произошло поздней ночью.

Я живу на втором этаже дома, напротив которого это все произошло. Избиение случилось в полвторого ночи. Я услышала крики о помощи и решила выглянуть. Эта пара снимает квартиру в соседнем доме. Девушке на вид лет 40. Она ухоженная, красиво одета всегда, опрятная, в общем, не пьющая. В тот день просто решила отдохнуть. Мужчина был трезвый. Он приревновал ее там к кому-то, начал таскать, избивать. Она была беременна, мужчина бил ее и по животу, и по другим местам, — рассказала свидетельница.

Об убийстве жительницы Салавата стало известно 26 апреля. Мужчина избил знакомую на улице, после чего завел ее домой. Свои удары он чередовал требованием надеть шапку. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь в квартиру и обнаружили обнаженный труп девушки, которую обнимал подозреваемый. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.