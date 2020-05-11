Около 77 тысяч жителей Чеченской Республики остались без электричества

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление о выдаче продуктовых наборов для малообеспеченных семей. В одном комплекте товары на сумму в 2,2 тысячи рублей. Наборы будут выданы до 15 июня 2020 года.

В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия...