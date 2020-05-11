Около 77 тысяч жителей Чеченской Республики остались без электричества

Жители Чеченской Республики остались без электроэнергии из-за аварии на высоковольтной линии. Энергоснабжения были лишены около 77 тысяч граждан Ачхой-Мартановского района.
11 мая в 21:50 (по московскому времени) действием защит отключилась ВЛ 35 кВ Самашки — Ачхой-Мартан с неуспешным АПВ. Обесточены: ПС 35 кВ — 3, ТП — 396, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 77 тысяч человек) — 12 МВт, — привели сообщение САЦ Минэнерго в ТАСС.
Сейчас в районе оперативно пытаются восстановить энергоснабжение. Отмечается, что температура воздуха в регионе — 13 градусов тепла.
Ранее NEWS.ru писал, что в посёлке педагогов Московской консерватории отключилось электричество из-за подключения новой инфекционной больницы в Новой Москве к ЛЭП. При этом у жителей посёлка нет газового снабжения, а температура в помещениях достигает 12 градусов тепла.